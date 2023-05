El diputado del Partido de la Gente (PDG) Rubén Oyarzo habló sobre el fundador de la colectividad y ex candidato presidencial, Franco Parisi, y sostuvo que “su liderazgo no responde al momento que vivimos como partido o país“.

En conversación con El Mercurio, el parlamentario también señaló que el liderazgo del economista, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, “está agotado si sigue la misma fórmula utilizada hasta ahora“.

“Un liderazgo no presencial en el país, que de una u otra manera no se conecta con el día a día de la realidad de los chilenos; claramente, no es lo que se requiere para el momento que vive Chile y el PDG“, añadió.

En esta línea, agregó que eso “no obsta que Franco Parisi tenga un liderazgo propio reconocido, medido en las encuestas, un liderazgo natural, del que yo he hablado y reconocido en reiteradas ocasiones, pero este es el momento de cambiar las fórmulas“.

Definiciones claras

Oyarzo manifestó que hay figuras nuevas que deben asumir “un rol de conducción” en el partido: “Mientras no ordenemos nuestras definiciones ideológicas y líneas de acción política, difícilmente tendremos claridad para establecer alianzas políticas“.

Finalmente, el diputado afirmó que la tarea urgente para la colectividad hoy es el “ordenamiento interno”. “El PDG no puede convertirse en un híbrido de carácter ideológico o político. Tiene que tener definiciones claras”.