La ex candidata presidencial Roxana Miranda apareció este viernes en Plaza Italia, en medio de una nueva jornada de protestas, donde recibió pifias de los asistentes luego de realizar un llamado a no votar en el plebiscito del próximo 26 de abril.

En conversación con CHV Noticias, la líder de Andha Chile explicó que “me invitaron a la Radio Dignidad, invitación que acepté feliz, me dieron tres minutos para expresarme ante los vecinos y la gente que se encontraba”.

“Yo fui decir la postura en que nosotros estamos, que no estamos ni a un metro de esta Constitución, de este llamado que se está haciendo. El llamado que nosotros estamos haciendo junto a otras organizaciones es no ir a votar, no vamos a votar en este engaño constituyente, que le hemos denominado, porque sentimos que esto es un engaño para nuestro pueblo, ya que no están ni las garantías ni los términos tampoco, como que tiene que decir Asamblea Constituyente”.

“Nuestra campaña, que es una campaña por la dignidad, es restarse de estas dos opciones que lo único que han hecho es dividir a nuestro pueblo y tenernos en dos postura distintas. Gane el Apruebo o Rechazo la única que va a ganar ahí son la elite política y no va a ser el pueblo chileno”, dijo.

Con respecto a la recepción de los asistentes aseguró que “la reacción de la gente fue que algunos aplaudieron y otros silbaron, es una reacción lógica a los momentos de polarización en que se encuentra Chile actualmente, fue simplemente eso”.

Por otra parte, con respecto a cómo debiera ser el proceso, Miranda explicó que desde la agrupación Pueblo Organizado -integrada por Andha Chile, Sintra y organizaciones de pobladores y diversidad sexual- “preferimos que, mientras no haya juicio y castigo para los responsables de los crímenes en el país, levantar un movimiento nacional hasta que haya un presidente del pueblo que llame una Asamblea Constituyente y ahí sí que nos sumamos todas y todos a ser parte de ese proceso y especialmente la redacción”.