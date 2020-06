VIDEO RELACIONADO – Entrevista a Dr. Guilermo García sobre primera clínica de urgencia ambulatoria (03:57)

La ex seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, se refirió este jueves al manejo de la pandemia del COVID-19 y aseguró el gobierno no la abordó como una emergencia desde un principio.

En conversación con Radio La Clave, la ex autoridad señaló que “yo creo que lo que ocurrió al comienzo es que no se vio como un emergencia, sino que lo que se vio fue un problema sanitario epidemiológico, y no como una emergencia”.

“Si yo veo que es una emergencia, como un terremoto grado 12, entonces veo que esto es todo, que se me vino abajo todo”, dijo, y agregó que “si se hubiese tomado como una emergencia total, la situación hubiese sido otra”.

Lee también: “Para este año es muy difícil”: OMS advierte que vacuna contra el coronavirus tardará entre 10 y 12 meses en llegar

Oyarce aseguró que siempre se consideró que el virus “era letal” y que “todo nuestro esfuerzo estuvo orientado en proteger la salud” pero afirmó que también “veníamos saliendo de una crisis social, que se transformó en una crisis de delincuencia, y quedó un país que tuvo que invertir miles de millones de dólares”.

“Entonces también hay que analizar que muchas autoridades estaban analizando el tema económico que venía de atrás”, añadió.

Oyarce valoró medidas del gobierno como la entrega de los 2,5 millones de canastas de alimentos, que calificó como “bastante buena, muy positiva” y aseguró que la cuarentena decretada en la mayor parte de la Región Metropolitana “no era una decisión fácil de tomar”.

Lee también: Sharp tras anuncio de cuarentena: “Le propuse al presidente inyectar más recursos a consultorios de Valparaíso”