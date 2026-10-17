Rodrigo Paz reafirma reivindicación marítima de Bolivia tras cita con Kast: “Constituye un objetivo permanente e irrenunciable”

Este viernes, el presidente José Antonio Kast viajó hasta Bolivia y se reunió con su par de dicho país, Rodrigo Paz, para sostener una reunión bilateral.

En el encuentro se firmaron acuerdos para impulsar la relación entre ambos países. Paz valoró la cita y también abordó la posición de su país respecto a la demanda marítima.

Durante la pauta de prensa conjunta, el jefe de Estado boliviano abordó el tema de la soberanía marítima para el país y que radica en una proyección durante su administración, afirmando que “constituye un objetivo permanente e irrenunciable, es un mandato constitucional y está en nuestro mandato como país. Pero Bolivia no renuncia a su historia, no renuncia a sus derechos y no renuncia al diálogo”.

En esa línea, Paz remarcó que las diferencias históricas no deben transformarse en un obstáculo para el progreso de ambas naciones, “porque Bolivia claramente entiende que hay una historia que no nos puede anclar en el desarrollo y en la visión de futuro de Bolivia. Y Bolivia tiene cinco fronteras y con cada frontera comparte distintas historias”, agregó.

Y subrayó la importancia de los acuerdos recién firmados para priorizar el bienestar de los ciudadanos.

“Parte es resolver los problemas del pasado, sí, pero siempre el futuro es mejor que el pasado y siempre el futuro será una prioridad para este gobierno. Construir futuro a nuestras naciones y, en este caso, construir futuro de Bolivia vinculado a una realidad de acuerdos que acabamos de firmar con Chile”, aseveró.

Presidente Kast: “Las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados”

Por su parte, el presidente Kast reconoció las diferencias en las posturas entre Chile y Bolivia en materia histórica, pero abogó por avanzar en el diálogo y estrategias en beneficio de ambos países.

“Estimado Presidente Paz, no voy a fingir que no existen diferencias, porque hay diferencias, pero esas diferencias existen, son históricas, Bolivia tiene sus posiciones, Chile tiene las suyas, y más allá de ellas hemos aprendido algo muy importante: las diferencias no pueden ser excusas para estar paralizados“, sostuvo.

Asimismo, el jefe de Estado chileno remarcó la permanencia de los acuerdos y el diálogo con el país vecino.

“Hoy dejamos de darnos la espalda. No vinimos a la paz solo por un gesto político (…) Hemos decidido construir con constancia para cimentar una relación que perdure. 71 años después de la visita del presidente Ibáñez, quiero terminar con un anuncio. He invitado al presidente Rodrigo Paz a una visita de Estado en Chile este año 2027, y aceptó“.