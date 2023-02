Este domingo se dio a conocer que el exministro del Interior del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, postulará en un cupo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para ser consejero constitucional por la Región Metropolitana.

Según consignó El Mercurio, el exalcalde de Estación Central buscaría llegar a esta instancia asegurando que “representar lo que me tocó ser como ministro del Interior puede ser un plus en materia electoral”.

Además, y con relación a las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, el vicepresidente de la UDI expresó que “Chile está viviendo un momento histórico que si es bien administrado va a permitir que en los próximos 40 a 50 alis tengamos estabilidad y progreso“.

Consultado por sus posibles dificultades en su campaña tras ser el ministro del Interior de Sebastián Piñera tras el estallido social y la pandemia, Delgado enfatizó que “la gracia que tiene la elección popular, estar en una papeleta, es justamente que tú te pones a disposición de la gente para que sea la gente la que elija libremente. Yo represento las ideas de la libertad en este nuevo proceso constituyente“.

“Esa libertad no debe tener letra chica, debe tener también la opción de que las personas escojan en una papeleta a sus representantes. Creo que puedo representar a mucha gente, sobre todo por mi trayectoria en lo territorial, en el ámbito de la seguridad y en lo político”, agregó.

Del mismo modo, manifestó que la imagen sobre el gobierno de Piñera ha ido mejorando con el tiempo. “La gente ha valorado cómo se trabajaron algunos temas, sobre todo en el ámbito de la seguridad pública, en el de la responsabilidad fiscal. Me parece que representar lo que me tocó ser como ministro del Interior puede ser un plus en materia electoral”, enfatizó.