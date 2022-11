El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, viajará hasta Estados Unidos para reunirse con el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

“Me resultan atrayentes todas las personas que rompen con lo establecido y Franco, definitivamente lo hace”, señaló el jefe comunal en conversación con el Mercurio.

A su vez, subrayó en que “a Franco Parisi no lo conozco, ni socialmente”. “Lo único que ocurrió es que él ha sido muy cordial, la gente que lo acompaña en ‘Bad Boys’ también, por lo que sería muy mal agradecido decir que no”.

“En ese contexto, me han dicho en más de una ocasión que por qué no me voy al PDG. Luego, Franco aumentó la apuesta diciendo que hagamos una primaria para elegir un candidato presidencial”, explicó y añadió que “primero quiero saber para qué”.

Asimismo, Carter planteó que “si voy a ser parte de un colectivo, quiero saber para qué, cuáles son las metas, y después con quien”.

“Cuando se alcanza el Gobierno, hay que tener cohesión para gobernar. Eso sí, quiero dejar claro, no voy a llegar con ningún compromiso después de la reunión, pero me parece que lo mínimo que puedo hacer es conocer a la persona, saber qué piensa, cara a cara”, ahondó.

Respecto a la colectividad propiamente tal, el alcalde destacó que el PDG “vino a abrir un espacio que no existía antes, en donde hay mucho sentido común, mucho mérito, con una comunicación con la gente, mediante redes sociales, que es una novedad en política”.

“Hay una tentación en los sectores tradicionales de mirar con desprecio este ‘populismo’ pero yo no le pondría adjetivos: son legítimos democráticamente e incluso tienen más parlamentarios que los partidos tradicionales”, continuó.