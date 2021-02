El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió este martes a la polémica en torno al retorno a clases presenciales, luego de que el Mineduc lo fijara para el 1 de marzo, lo que generó la oposición del Colegio de Profesores.

“No quisiera que esto se convierta en un tema de conflicto porque no debe serlo (…) Discutir si es el 1 de marzo o el 1 de abril no conduce a ningún lado. Lo que sí es claro es que la ciencia nos ha dicho que el proceso de inmunización con la vacuna Sinovac toma 35 días desde el día de inoculación hasta que se genera la inmunidad en el cuerpo“.

“Si partimos el 15 de febrero, ¿cómo íbamos a empezar 15 días después? Por lo menos tienen que ser 20 días después, cuando estén inmunizados todos los profesores. Me parece sensato, es lo que está diciendo el Colegio de Profesores, con quien yo he tenido diferencias muchas veces, pero en esto tienen razón”, continuó.

En esa línea, afirmó que “si queremos que nuestros profesores trabajen, démosle las garantías mínimas de que van a estar inmunizados”.

Por eso, aseguró que para La Florida “nuestra decisión es trabajar telemáticamente en marzo y le queremos pedir al gobierno, particularmente al ministro de Educación que no tome esto como un conflicto, a diferencia de los ministerios, que son igual de patriotas que nosotros, pero están en unas oficinas separadas de la gente”.

“La realidad hoy día nos dice que no están las condiciones porque primero, los papás no van a mandar a los niños al colegio, segundo, los profesores no van a querer trabajar, y tercero vamos a tener grupos radicales con los colegios tomados y vamos a tener el espectáculo de todos los años, toma de colegio, desalojo de Carabineros, retoma y otra vez el país incendiado. ¿Tiene sentido? Yo creo que no”, añadió.

Por eso, indicó que es partidario de que no se realice “nada antes de alrededor del 20 de marzo, porque es la fecha que se alcanza la inmunidad, pero también es cierto que no es solo la inmunidad de profesores, también tenemos que ver cómo están las estadísticas nacionales, los mecanismos de transportes”.

“Queremos tenderle la mano a los profesores y pedirles que no sean tan intransigentes y al gobierno que tampoco transforme esto en un incendio innecesario, que aprendamos las lecciones de lo que está ocurriendo en estos días”, cerró.

Sus últimos dichos fueron emitidos luego la controversia generada por el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien señaló que “el Colegio de Profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar”.