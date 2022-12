Un grupo indeterminado de personas irrumpió y robó una caja fuerte con joyas y otras especies de la casa del fallecido y ex presidente Patricio Aylwin en Providencia.

El hecho se registró cerca de las 22:00 horas de este martes en la actual sede de la Fundación Patricio Aylwin, ubicada en calle Arturo Medina, donde personal de Bomberos recibió un llamado de alerta por emanación de humo desde el inmueble.

Posteriormente, se descubrió que este fue provocado por la activación de la bomba de humo del sistema de seguridad del domicilio.

Marco Jiménez, teniente coronel de la Prefectura Oriente de Carabineros, relató que “una vez revisado el inmueble por personal de Carabineros, se logra verificar que efectivamente el domicilio mantiene una fractura en la puerta principal y señales de registro en la totalidad de las habitaciones, lo que hace presumir que los individuos ingresaron precisamente fracturando la puerta y permanecieron bastante tiempo en el lugar”.

Las autoridades están verificando las cámaras de seguridad del sector para poder dar con el paradero de las personas responsables.

En tanto, la Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI), por orden del Ministerio Público, trabaja para determinar la cantidad de especies robadas. No obstante, el subinspector Gonzalo Martínez indicó que entre las especies robadas hay una caja fuerte en cuyo interior había joyas, consignó Emol.

“No sabemos qué, no sabemos cuánto (robaron)”, dijo Isabel Aylwin, una de las hijas del ex mandatario, previamente a 24 Horas. “Las cosas que hay adentro son cosas valiosas desde otra mirada, desde una mirada más histórica, familiar, de documentos”, agregó.