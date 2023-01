El lunes 9 de enero será el día en que la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresará la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

La acción fue anunciada tras la equivocación en la nómina de indultos que otorgó el presidente Boric a los doce condenados por hechos ocurridos en el estallido social y al ex frentista del FPMR, Jorge Mateluna.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, el error provino de la Unidad de Comunicaciones de la cartera, lo que motivó la renuncia de la ahora ex directora de comunicaciones, Alejandra Lazo.

La información fue confirmada por el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper. “El día lunes vamos a presentar una acusación constitucional contra la ministra Ríos, con la convicción de que no supervisa adecuadamente las cárceles, con que no ha tenido un rol lo suficientemente adecuado en su supervisión a Gendarmería, donde nos parece que los permisos carcelarios que se han dado en la zona de Arauco y en otras partes del país no han estado a la altura de lo que exige la legislación”, señaló el parlamentario.

En esa línea, puntualizó que “el último capítulo tiene que ver precisamente con el episodio de los indultos, donde nos parece que ella se aparta de la legalidad, siendo que su tarea es dar aplicación de la ley“.

El parlamentario aseguró que en caso de que se concrete una eventual salida de Ríos del gabinete ministerial, RN preservará con la acusación.

Acusación al presidente Boric

Asimismo, Schalper señaló que están a la espera para evaluar la pertinencia de una eventual acusación constitucional contra el presidente Boric.

“Respecto al Presidente de la República, como bancada de diputados le hemos pedido a dos juristas que hagan un estudio en derecho, que esperamos sea presentado la próxima semana”, dijo.

“En base a ese estudio en derecho vamos a evaluar la pertinencia o no de una acusación constitucional contra el presidente Boric“, zanjó.