Esta semana comenzará el trámite en el Senado de las indicaciones realizadas a la iniciativa del cuarto retiro de fondos previsionales.

Es así que la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), expresó este domingo que ella formuló indicaciones para “mejorar” el primer retiro “con la retención de pensiones de alimentos, y posibilidad de reintegro porque la personas tienen que apostar a ahorrar para su vejez” y, en esa ocasión, no acogieron dichas medidas.

Agregó que como se encuentra el cuarto retiro en este momento “no me gusta esta medida y si no tiene correcciones no va a contar con mi respaldo”.

Luego de ello, en conversación con CNN Chile, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, señaló que en el segundo retiro -que fue con impuesto- “no pasó nada”. Sin embargo, en la instancia planteó que “hay que hacerse cargo del escenario de inflación” existente en el país.

Lo que se sugirió esta vez es que paguen impuestos las personas que puedan sacar más dinero de sus fondos de pensiones y, por otro lado, que se modifique la forma de retirar el dinero de las rentas vitalicias. Esto en medio de las advertencias de la Comisión para el Mercado Financiero, que plantea que 9 de las 15 aseguradoras podrían ir a quiebra.

Es por ello que durante esta jornada la senadora Rincón, señaló a través de un vídeo que “tal como está el cuarto retiro no junta los votos” para ser aprobado.

“El cuarto retiro es un tema que tiene que lograr votos para ser aprobado en el Senado, tal como está no los reúne. Y por eso hemos dicho que estamos estudiando las indicaciones que sean necesarias, para poder aprobar esta iniciativa”, sostuvo.



La parlamentaria advirtió que “si esas indicaciones no se aprueban, es muy difícil que logre el quórum para pasar a ser ley de la República”.