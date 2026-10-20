Riesgo de remoción en masa: Senapred declara Alerta Roja para una comuna de la Región del Biobío

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este martes Alerta Roja para una comuna en la Región del Biobío, debido a las intensas lluvias en la zona.

De acuerdo con el informe de la entidad, los antecedentes técnicos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dan cuenta de un riesgo de remoción en masa en el sector afectado.

“Lo que constituye una condición de alta exposición y vulnerabilidad”, remarcaron en su comunicado.

Asimismo, advirtieron que lo anterior podría ser de especial gravedad considerando la “existencia del actual proceso de remoción en masa en la zona, cuyas condiciones podrían verse agravadas con el pronóstico meteorológico”.

Dados los antecedentes recabados, Senapred decidió declarar la medida para la comuna de Arauco, la cual estará vigente desde este martes hasta “que las condiciones así lo ameriten”.

“Con la declaración de esta Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”, añadieron.