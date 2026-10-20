Riesgo de cortes por lluvias: Subtel oficia a empresas de telecomunicaciones para reforzar redes y recuerda uso del Roaming de Emergencia

Frente al avance de un nuevo sistema frontal en el país, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) emitió este martes un oficio dirigido a empresas del sector para exigir reforzamiento de sus medidas preventivas y garantizar la continuidad del servicio.

La medida busca resguardar la infraestructura crítica y estratégica, y la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, en las zonas que podrían verse afectadas por precipitaciones a lo largo del país.

El plan de contingencia contempla la protección del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en la precordillera, la activación del Roaming de Emergencia (RAN-E) en zonas de riesgo y la exigencia de autonomía eléctrica de hasta 48 horas en infraestructura crítica.

Además, la Subtel coordinará la reconexión prioritaria con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y monitoreará las interrupciones en tiempo real mediante su plataforma de Sistema de Gestión de Emergencias (SGE).

¿Cómo activar el Roaming Automático de Emergencia si falla tu compañía?

El roaming de emergencia es un servicio gratuito que habilita a los teléfonos móviles a conectarse a la red de otra compañía operadora en caso de caída o fallas en el servicio habitual.

En dispositivos Android:

Ingresar a Ajustes. Redes móviles. Operadora de red. Seleccionar Automático. Mantener activada la opción Roaming de datos.

En dispositivos iPhone (iOS):