Luego que la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) no acogió el nuevo requerimiento que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, presentó para buscar la “nulidad del procedimiento” de formalización en su contra, la presidenta de la órgano, Nancy Yáñez, dijo en exclusiva a CNN Chile: “El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la admisión a trámite cuando se han cumplido los requisitos formales y puede o no dar lugar a la suspensión del procedimiento en la gestión pendiente. En este caso la decisión fue no suspender la gestión pendiente y lo que acaba de resolver la Segunda Sala es respecto a un escrito donde se volvió a presentar esta petición”.

“En el Tribunal Constitucional no existen el recurso, por lo tanto, cuando se pronuncia sobre esta decisión, a menos que haya error de hecho que el tribunal tenga de rectificar, si no han cambiado las circunstancias, se ratifica la decisión porque no cabe volver a debatir lo que ya ha sido resuelto”, añadió