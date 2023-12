El presidente Gabriel Boric entregó esta mañana 187 vehículos policiales para Carabineros en el marco del programa Verano Seguro, una dotación que el general director de los uniformados, Ricardo Yáñez, calificó como -un avance en- “dignidad”.

La numerosa flota será distribuida a lo largo de 93 comunas del país.

¿Qué dijo Yáñez?

El titular de Carabineros agradeció en nombre de los uniformados la entrega y expresó que “no solamente se trata de automóviles que vienen a mejorar nuestra capacidad operativa, esto es dignidad“.

Críticas a seguridad

El presidente Boric, por su parte, destacó la labor de la policía uniformada y cuestionó las críticas a las políticas de seguridad impulsadas por su Gobierno, asegurando que decir que “no se está haciendo nada” es un insulto contra Carabineros.

“Yo he escuchado, incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad (…). Una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar, pero otra cosa es que lo diga un dirigente político”, sostuvo.

“Cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender y a mí como presidente la verdad le llegan muchas de estas cosas y tiene el cuero curtido en en ese tipo de debates, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de Carabineros”, agregó.