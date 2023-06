El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, afirmó que se debe “ampliar la base” de las personas que pagan impuestos.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Mewes fue consultado sobre los ámbitos que rescata de la Cuenta Pública 2023.

“Primero, yo creo que es importante el tono del Presidente Gabriel Boric, llamó varias veces a trabajar, a tener diálogo social con todos los actores, yo creo que eso es tremendamente importante de cara a lo que viene”, comentó.

Asimismo, agregó: “Y lo segundo, hay alrededor de siete iniciativas que están en la Cuenta Pública que están vinculadas de alguna manera con la reforma tributaria y eso para nosotros nos parece que es complejo, porque si hoy día no tiene aprobada una reforma y va a tener que ir al Congreso el ministro Mario Marcel a negociar con los parlamentarios, bueno, llegar además con una suerte de cuatro o cinco cosas adicionales, claramente yo creo que es un problema y lo va a tener muy difícil el ministro para poder negociar ahí“.

Mewes: “Gravar a las empresas no es un buen ejercicio”

Por otro lado, Mewes sostuvo que “gravar a las empresas no es un buen ejercicio” y que a su juicio “aquí hay que gravar a las personas que tienen más altos patrimonios a través del impuesto a la renta directa de las personas y ahí mejorar los tramos que hoy día tenemos, pero gravar a las empresas en un momento en que no se está creciendo, no nos parece que sea el incentivo adecuado para echar a andar esta máquina“.

En esa línea, planteó que se deben “aumentar los tramos. Y, además, hay otro elemento, una de cada cuatro personas aquí en Chile pagan impuestos, yo creo que también tenemos que resolver esa ecuación”.

Sobre lo mismo, afirmó que se tiene que “ampliar la base, sin lugar a dudas” de las personas que pagan impuestos en Chile.

“Lo hemos planteado y creo que ahí tenemos que entrar a ver. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 75% de las personas pagan impuestos, entonces, por un lado, nosotros estamos absolutamente dispuestos a que aquellas personas que ganan más, que tienen alto patrimonio, vayan creciendo porcentualmente“, zanjó.