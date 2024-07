Revelan inédita entrevista de Claudio Reyes tras su muerte: “Me cortaron de las teleseries por fascista”

El fallecido actor había señalado que le tenía aprecio a Vicente Sabatini a pesar de que fue él quien lo expulsó de la televisión "por tildarme de fascista".

Durante la noche del pasado sábado se dio a conocer la muerte del actor y humorista, Claudio Reyes, a raíz de un infarto que lo afectó en medio de la celebración de un cumpleaños.

Reyes fue reconocido por interpretar icónicos personajes desde los años 80, tales como “Charly Badulaque” y el “Huaso Clemente“.

Tras su deceso, La Tercera dio a conocer una entrevista en la que Reyes abordó su carrera y también sus diferencias políticas con otros miembros de la industria televisiva.

Consultado sobre si estaba al tanto de las listas negras cuando trabajó en TVN en los años 80, Reyes aseguró que “nunca, pero para nada, me enteré de eso, pero creo que lo había. Yo trabajé con Luis Alarcón, Oscar Hernández, todos los que siguen hoy. Entonces digo, ¿qué pasó? ¿Por qué me echaron de la tele en democracia?”.

“Yo no había manifestado nunca una tendencia política. Para mí nunca fue tema, porque mi objetivo era hacer mi trabajo y ser famoso”, añadió el comediante.

Posteriormente, se le preguntó por su opinión del exdirector de televisión Vicente Sabatini, ante lo cual replicó que “con Sabatini hice La Torre 10, la que me lanzó definitivamente. Con él despego, a pesar de que fue él quién me echó de la tevé por tildarme de fascista, tan diplomático. A pesar de eso, le tengo aprecio. Nunca me cayó mal, era muy ingenioso”.

Del mismo modo, comentó que “cuando me cortaron de las teleseries por fascista, apareció mi carrera de cantante. Me llamaban del norte, del sur, del día de la madre, de la secretaría, todo”.

Recalcó que estuvo “dos años viviendo gracias a estar cantando. El mismo training me fue perfeccionando, más unas clasecitas por aquí, qué se yo. El mismo Buddy Richard me retaba por la forma de cantar, alegaba con otros colegas; con el ‘Pollo’ Fuentes que decía ‘este hueón una pura canción y se hace famoso‘. Me iba dando unos tips”.