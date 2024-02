Esta tarde, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se reunirá con timoneles y representantes de Demócratas y los partidos de Chile Vamos -UDI, RN y Evópoli- para abordar el caso del secuestro del militar (r) venezolano Ronald Ojeda.

La instancia está programada para las 17:30 horas y se realizará en el Palacio de La Moneda, a la cual también asistirán los ministros Luis Cordero (Justicia) y Maya Fernández (Defensa Nacional).

Por medio de cuatro oficios enviados a las respectivas secretarías de Estado, personeros de oposición han adelantado que les consultaran a los titulares de Gobierno sobre medidas y gestiones estudiadas a nivel nacional e internacional para “monitorear y contrarrestar posibles actividades ilícitas o subversivas llevadas a cabo por individuos o grupos vinculados a la situación en Venezuela”, consignó La Tercera.

También, se busca conocer los planes de resguardo para refugiados, detalles del convenio que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el régimen venezolano y que se informe “cualquier evidencia o inteligencia relacionada con la presencia de fuerzas, células o grupos militares o paramilitares asociados a Venezuela en territorio nacional”, añaden los escritos.

No obstante, la ministra Tohá, al igual que otros personeros del Ejecutivo, ha insistido que no se pueden mayores detalles del caso, porque la indagatoria que lidera el Ministerio Público mantiene carácter secreto. De este modo, se ha adelantado que no se podrán revelar datos de la investigación.

En medio de las peticiones por parte de sectores de la oposición para conocer aspectos de las diligencias del caso, la ministra Carolina Tohá fue enfática en reiterar este martes, en entrevista con Tele13 Radio, que Chile ha sido un país crítico “de muchas dinámicas políticas que ha habido en Venezuela y lo menos que haríamos sería prestarnos para ser parte de las querellas internas que ese país tiene con sus opositores”.

Al contrario, indicó, “lo que hemos favorecido es que haya diálogo, que la democracia funcione plenamente”, y descartó que representantes del régimen venezolano le hayan consultado a Manuel Monsalve o autoridades de Gobierno por el exmilitar: “Absolutamente no. Nadie ha preguntado, nadie ha osado pensar que Chile podría ser parte de la persecución a dirigentes políticos que estén en esa naturaleza en Chile, como era el caso del señor Ojeda”.

Respecto a los cuestionamientos que han surgido en parte del mundo político, la jefa de gabinete comentó que el hecho de que no se sepa nada del caso, “no quiere decir que no pase nada”: “Aquí hay un esfuerzo investigativo, muy amplio, reforzado, siempre en los secuestros de esta naturaleza hay un foco muy importante, porque son delitos gravísimos”.

“Ahora, ¿por qué no se informa? Porque por la naturaleza de la investigación, es darle ventaja a los secuestradores que se conozca por dónde va la investigación (…). El secreto de la investigación tiene que ver con el éxito de la investigación”, continuó.