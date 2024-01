Tras diversos cuestionamientos, los ministros Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Esteban Valenzuela (Agricultura) y Jeannette Jara (Trabajo) dieron a conocer el listado de los empresarios con los que se reunieron en la casa del exalcalde y actual lobista Pablo Zalaquett.

Entre los nombres se encuentran Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Óscar Hasbún, vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y ejecutivo del Grupo Luksic; y Rodrigo Sarquis y Andrés Santa Cruz de Blumar.

¿Qué pasó?

Durante la última semana, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que los ministros Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) sostuvieron distintos encuentros con personeros privados para abordar temas que involucran a sus secretarías de Estado.

Estas instancias no fueron registradas en la plataforma de la Ley de Lobby, lo que ha levantado críticas y cuestionamientos tanto desde el mundo político como organizaciones de la sociedad civil.

La reunión en la que participaron Grau y Rojas con empresarios de la salmonicultura ha sido la más controversial, ya que semanas después de que esta se realizó, el presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de nueva Ley de Pesca, iniciativa con la cual el Ejecutivo busca reemplazar la actual normativa, debido a los graves cuestionamientos de su legitimidad producto de la tramitación, desde donde después se derivó el Caso Corpesca.

Desde el Gobierno han dicho que los encuentros no fueron registrados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales.

De hecho, el presidente Gabriel Boric afirmó que el viernes que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley“.

“El mandato que yo le he entregado a nuestro Gobierno, a todos nuestros colaboradores, es que se reúnan con todas las actorías para poder sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile. Los ministros en específico se han referido en detalle a estos tomas”, agregó.

En ese sentido, el mandatario comentó que, en ocasiones, le ha tocado escuchar críticas porque no ha habido espacio de diálogo entre el Gobierno y determinadas actorías. Al respecto, dio cuenta que, por ejemplo, la ministra del Trabajo se reúne permanentemente, “y pueden dar cuenta de ello, con las dirigencias sindicales, organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y también en el marco de reformas tan profundas, es importante que se tenga que reunir con todos los actores”.

Listado de empresarios

Luego de los diversos cuestionamientos, los ministros Grau, Rojas, Valenzuela y Jara le transparentaron a Ciper el listado de los empresarios con los que se reunieron en la casa de Zalaquett. Estos son:

Nicolás Grau:

Sady Delgado y José Guzmán Vial , de Aqua Chile.

, de Aqua Chile. José Ramón Gutiérrez y Cristián Sweet , de Multiexport.

, de Multiexport. Rodrigo Sarquis y Andrés Santa Cruz, de Blumar.

Jeannette Jara:

Ricardo Mewes , presidente de la CPC.

, presidente de la CPC. Óscar Hasbún , vicepresidente de la Sofofa y ejecutivo del Grupo Luksic.

, vicepresidente de la Sofofa y ejecutivo del Grupo Luksic. Andrés Trivelli y Andrés Bulnes , de Larraín Vial.

, de Larraín Vial. Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí , de AFP Capital.

, de AFP Capital. Andrés Merino, de AFP Provida.

Esteban Valenzuela y María Heloísa Rojas:

Óscar Hasbún (Sofofa) y Susana Jiménez (CPC), del Grupo Luksic.

¿Qué pasó con Tohá y Van Klaveren?

Desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública solo indicaron a Ciper que la ministra Tohá fue invitada a una reunión en la que estaban presentes 15 empresarios aproximadamente y que habló sobre la relación de las coaliciones de Gobierno y sobre la seguridad en la Región de La Araucanía. No dieron cuenta de nombres ni registros.

Por su parte, desde Cancillería expresaron que el ministro Van Klaveren no recordaba los nombres de quienes asistieron al encuentro: “La verdad es que no conocía a los demás asistentes y no recuerda sus nombres, ya que pasó hace bastante tiempo“.

También, aseguraron al medio citado que “es habitual que él exponga temas de política exterior, no fue una reunión que tuviese un objetivo específico, que respondiera a alguna coyuntura en particular o en donde se realizará alguna solicitud por parte de los asistentes”.

En ese sentido, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que, en dicha instancia, “se trató de una reunión absolutamente general sobre política exterior, donde el ministro intervino de manera muy similar a sus participaciones en foros como el del Centro de Estudios Públicos, o el del Consejo Chileno de RRII, entre otros”.

“Fue un diálogo donde se habló, fundamentalmente, de las prioridades de la política exterior de Chile: UE, EE.UU., América del Sur, Japón, India, Golfo, Corea, etcétera”, sentenciaron.