Quilapayún respondió a los dichos del expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, quien los citó al opinar de la Estrategia Nacional del Litio que presentó el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

A través de su cuenta de Twitter, el grupo chileno aseguró que los “dejaría contentos” que “el señor Landerretche no se meta con nuestras canciones ni tampoco nos encierre en estereotipos ni caricaturas rígidas”.

“No podemos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, y al mismo tiempo, dejar contentos a los Quilapayún”, escribió el grupo en la misma plataforma, aludiendo a las palabras del economista.

¿Qué dijo Landerretche?

En conversación con Radio Duna, Landerretche opinó sobre la iniciativa del Ejecutivo respecto al litio, cuestionando que “el gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que nos son posibles de hacer al mismo tiempo”.

“No podemos hacer una minería moderna y al mismo tiempo dejar contentos a los Quilapayún. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo intentaron hacer así y no sé si salió muy bien comunicacionalmente”, planteó Landerretche.

En ese sentido, dijo que “el presidente trató de hacer esas dos cosas y se les armó una majamama“.