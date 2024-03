“Recuerden las condiciones en que entregaron el país”. Esa fue parte de la respuesta del presidente Gabriel Boric a las críticas que realizó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien cuestionó este miércoles los avances que se han logrado en el país luego de los dos años de la administración actual.

En medio de una conferencia de prensa en su gira por la Región del Maule, el mandatario dijo no tener tiempo para polemizar con alcaldes que “están permanentemente buscando polémica, lo que nosotros hemos señalado como Gobierno es que en términos generales respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor“.

Eso sí, remarcó que en materia de seguridad los desafíos son demasiado grandes, y ahí es donde “ha aumentado la percepción de inseguridad y ese es el principal desafío y prioridad” del Ejecutivo.

“Pero si vemos la inflación con la que recibimos el país y la tendencia al alza que tenía y dónde está hoy día, si vemos la recesión que se anunciaba a los cuatro vientos -que evitamos- y las cifras de crecimiento que estamos teniendo, si vemos las cifras del Simce, de construcción de viviendas, cómo hemos logrado la gratuidad en materia de salud pública, yo digo este país está avanzando“.

El mandatario también comentó que esa idea de “pesimismo general” que intentan instalar permanentemente “algunos actores no se condice con las tremendas potencialidades que tiene Chile”.

Desde la llegada de la actual administración, dijo, se ha logrado reducir significativamente el ingreso de migrantes por pasos irregulares en la frontera norte “y eso pareciera que algunos actores políticos tampoco quisieran reconocerlo”.

“Recuerden las condiciones en que entregaron el país, en particular en estas materias, cómo estaba de desatada la violencia en la zona centro sur, cómo las fronteras estaban absolutamente desprotegidas”, expresó el presidente Boric.

De todas maneras, apuntó a que desde su punto de vista la seguridad la situación “es efectivamente grave porque han existido desde un buen tiempo a esta parte bandas que se han instalado en Chile y han llevado adelante delitos de tremenda violencia” y por eso mismo durante el Gobierno se han mejorado las condiciones de Carabineros, por ejemplo.

¿Qué dijo Matthei?

Esta mañana, la alcaldesa se refirió a la situación de seguridad en el país, a propósito de la solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), quien pidió apoyo militar en barrios complejos de la comuna y en infraestructura militar, y luego de que Boric dijera que Chile está mejor que cuando recibió el Gobierno.

“A pesar de que el presidente ha dicho que estamos mejor que hace dos años atrás, la situación está tan grave que un alcalde, esta vez de Gobierno, pide públicamente militares en las calles. Así de grave está la cosa”.

Matthei también advirtió que los militares están entrenados para la guerra, y se preguntó si es que “los van a entrenar, les van a dar otro tipo de equipamiento y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violación de derechos humanos?”.

“Es bien fácil pedir cosas, pero yo no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora, porque lo que sucede es que no hay ni siquiera todavía un reglamento de Reglas del Uso de las Fuerzas y mientras eso no ocurra yo creo que es una falta total de conciencia y responsabilidad pedir militares en la calle”, afirmó.