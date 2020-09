El abogado chileno e integrante de la Misión Internacional de la ONU para la investigación sobre Venezuela, Francisco Cox, respondió a las críticas emanadas desde el Partido Comunista (PC) contra el informe que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa a humanidad.

A través de una declaración pública, el PC manifestó que el informe “es fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado, es decir, carente de pruebas fácticas”.

En conversación con Cooperativa, Cox se refirió a tal declaración y explicó que en enero de 2020, cuando recién se había constituido la Misión, escribieron a la delegación de Venezuela en Ginebra para reunirse.

“A partir de ahí hicimos diversas solicitudes de ingreso al país, y ninguna fue respondida. Es más, cuando ya teníamos el último borrador del informe le pedimos al gobierno de Venezuela que nos señalara un canal de envío para recibir sus observaciones y comentarios, y eso no fue contestado”, aseguró.

El abogado sostuvo que para la elaboración del documento se realizaron más de 278 entrevistas a distintas personas, incluidas víctimas, testigo de violaciones a los Derechos Humanos, y ex miembros y miembros activos de las fuerzas de seguridad e inteligencia.

Junto con eso, tuvieron acceso a documentación y a videos geolocalizados sobre algunas de las violaciones a los DD.HH.

Por último, Cox afirmó que “esto de cuestionar la validez del informe por las fuentes o la metodología no tiene mucho sustento, no es la primera Misión a la que un país no deja ingresar, y el Gobierno de Venezuela decidió ni siquiera contestaros”.

“Las conclusiones y la información son sólidas y contundentes”, insistió.