Este viernes, senadores del oficialismo presentaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) por la ley corta de Isapres, alegando inconstitucionalidad.

El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, expresó que el objetivo es evitar que se “viole la Constitución en una materia tan sensible como las cotizaciones previsionales de salud”, destacando cambios en montos y destinos mediante una enmienda.

En conversación con Radio Biobío, el parlamentario criticó la modificación del quórum de la votación en el Congreso y señaló que el Gobierno probablemente tomará acciones al respecto.

En ese sentido, Castro precisó que se “cambian las condiciones de monto y destino que van a tener esas cotizaciones” a partir de una enmienda de un grupo de parlamentarios de oposición, “pero, sobre todo, expropiando una facultad que solo tiene el presidente de la República, cuando se trata de una norma de seguridad social”.

Por lo tanto, “se termina aprobando con una mayoría de 23 contra 20, una norma que transgrede la Constitución”, añadió.

De esa forma detalló que esto es “distinto a decir si me gusta o no la mutualización, que es un tema de fondo, que tienen un impacto o una implicancia. No me cabe duda que esto favorece a las Isapres”.

El senador Castro sostuvo que la iniciativa afectaría los fondos adeudados por las Isapres a las personas, reduciendo de US$ 1.140 millones a US$ 451 millones, perjudicando a los afiliados y anulando una sentencia.

“Esta es una ley en que los fondos que adeudan las Isapres a las personas ascienden a US$ 1.140 millones. Esos montos podrían verse reducidos si es que no se hiciera nada respecto a la norma que se votó en el Senado, que bajaría a US$ 451 millones”, expresó.

Ante la posibilidad de que no se apruebe el requerimiento, indicó que se podría recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional al final del trámite en la Cámara de Diputados.

Frente a los argumentos de las aseguradoras sobre la posible desaparición si no se aplica la mutualización, Castro destacó que estas afirmaciones se han escuchado durante más de un año y que ninguna Isapre ha quebrado.

“Nadie está buscando hacer desaparecer a nadie del sistema, todos son necesarios, el mundo público y privado (…) Nadie está buscando la quiebra del sistema”, puntualizó.