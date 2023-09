La bancada de consejeros republicanos decidieron retirar cuatro enmiendas debido a las tensiones con el oficialismo. Esta medida se anunció en la tarde de ayer, algunas de las enmiendas que desistieron fue la de consagrar el arresto domiciliario para los condenados mayores de 75 años y el quórum de reforma constitucional 2/3.

Sin embargo, en el caso de que la bancada de consejeros republicanos logre pactar un texto con Chile Vamos las puede volver a ingresar.”Nos dimos cuenta de que con el paso del tiempo estas enmiendas particulares de las cuales hemos desistido estaban provocando una reacción que estaba ralentizando el proceso. Entiendo que ellas podrían estar significando un obstáculo en conversaciones que no eran esenciales en la arquitectura constitucional que estamos levantando”, señaló el consejero Luis Silva

“Esperamos la nobleza de reconocer este gesto y terminar con las caricaturas que quieren hacernos parecer ante la ciudadanía como una bancada que busca crear una constitución identitaria y apartada de las necesidades de la gente”, agregó.

Por parte de la bancada de consejeros de RN, Germán Becker, subrayó que “las cuatro enmiendas que se han retirado son muy importantes. Tenemos miradas distintas en Chile Vamos, algunos de esas enmiendas le hacen sentido a unos, pero a otros no tanto. Sin embargo, nos hace sentido la lógica de llegar acuerdos con la gente de centro-izquierda”.

“Estuvimos trabajando en esas enmiendas y pensamos que no causan ninguna unidad, no son buenas para en Chile en general y me parece bien que las hayan bajado”, precisó.