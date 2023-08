El diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, condenó los dichos de la parlamentaria Gloria Naveillán. Esto luego de que la diputada pusiera en duda la existencia de violencia sexual ejercida en contra de mujeres durante la dictadura, y asegurara que “eso es parte de la leyenda urbana“.

El miércoles, y en el marco de la aprobación de la resolución que condena la violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 contra mujeres, Naveillán dijo que estos casos son parte de “denuncias que no están probadas, si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero también que se sumen las violaciones a mujeres en la época de la Unidad Popular (UP)”.

“Yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana“, agregó.

“Una violación de los Derechos Humanos es inaceptable”

Al respecto y en diálogo con Radio Universo, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, subrayó que la diputada no es parte de la bancada y cuestionó sus dichos.

“No había visto esto de la diputada y me parece mal, no tengo empacho en decirlo. Una violación de los Derechos Humanos es inaceptable, se comete, donde se cometa, en el año en que se cometa, por el régimen que se cometa… en la latitud del mundo en que se cometa”, señaló.

Asimismo, agregó que “lo que lo hace inaceptable es el hecho en sí mismo, no es quien la comete, no es el contexto en que se comete. Y en eso nosotros no tenemos ningún empacho en decirlo. Yo lo he dicho muchas veces”.

Finalmente, indicó que “lo lamento mucho, creo que tampoco contribuye a la situación”.