Este viernes, dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de la Región de Atacama, decidieron iniciar una huelga de hambre en protesta por la situación de los colegios de ese sector.

Se trata del presidente regional del gremio de esa zona, Carlos Rodríguez, la secretaria regional, Yariela Ardiles y el presidente del comunal Tierra Amarilla, Rogelio Pizarro.

La medida surge en protesta por la situación que aqueja a los establecimientos educacionales del lugar. Hecho que se remonta a la molestia que arrastran desde la reunión que tuvieron esta jornada en la Comisión de Educación del Senado, donde asistió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

Desde la colectividad, acusan que esperaban compromisos concretos respecto del cumplimiento y que se reconocieran irregularidades en la implementación de las condiciones mínimas y medias de los recintos que deben regresar a clases el 5 de marzo.

Sin embargo, y según dijeron, esto no ocurrió. “Esperando que sesionara la Comisión de Educación, donde sabíamos que iba a estar el ministro Nicolás Cataldo (…) Esperamos que ellos pusieran una propuesta sobre la mesa y reconocieran que no cumplieron los compromisos. No pasó ni lo uno ni lo otro, solamente decían que iban a analizar qué colegio podía entrar y qué colegio no iba a entrar. Así que nosotros ya teníamos tomada esta decisión y estábamos esperando si nos ponían algo sobre la mesa”, dijo Yariela Ardiles.

Por su parte, Carlos Rodríguez sostuvo que “nuestras medidas de presión van derechamente a que se aceleren todos los trabajos. Es eso lo que estamos planeando en este momento”.

“Nosotros vamos a asumir una huelga de hambre en ese concepto que se estableció acá, en ese segundo punto: No hay más tiempo. Las niñas, niños, jóvenes y adultos que están en nuestra modalidad, no pueden esperar más”, concluyó el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Atacama.