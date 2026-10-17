Reportan avalancha en Los Andes: Equipos de emergencia buscan a personas atrapadas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre una avalancha ocurrida en el sector de Laguna del Inca, cercano al Centro de Ski Portillo, en la comuna de Los Andes (Región de Valparaíso).
El hecho se produjo a eso de las 14:45 horas de este sábado y habría “un número indeterminado de personas atrapadas”, según comunicó la institución.
En el lugar trabaja personal de Bomberos y Carabineros con apoyo de una brigada aeropolicial, SAMU, Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor y personal de Senapred Regional.
Hasta el momento, Carabineros no ha confirmado si hay personas fallecidas o heridas producto de la avalancha.
#SENAPREDValpo Accidente recreacional – Comuna de Los Andes (preliminar). Infórmate https://t.co/rBLQ5iY5wN https://t.co/RvltcppWio
— SENAPRED (@Senapred) October 17, 2026
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