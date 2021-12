El martes pasado, la doctora en economía, Andrea Repetto descartó la posibilidad de asumir el Ministerio de Hacienda en la administración que liderará Gabriel Boric a partir del próximo 11 de marzo. Pese a que su nombre era uno de los más fuertes para la cartera, ya que la académica participó en el consejo asesor económico del presidente electo tras la primera vuelta.

En conversación con Pulso de La Tercera, Repetto aseguró que no recuerda “que algún presidente haya hecho anuncios del gabinete de manera temprana”.

Al ser consultada por las motivaciones que la llevaron a sumarse al equipo económico del ahora presidente electo, explicó que “la invitación fue a integrar el consejo junto a otros economistas, con la tarea específica de realizar propuestas sobre la situación macroeconómica del país”.

“Chile está en una situación macro delicada y nuestras sugerencias sobre la estabilización de la economía fueron adoptadas íntegramente por la campaña”, profundizó.

En ese sentido ahondó en que “el programa original no logró un apoyo mayoritario de la ciudadanía y fue revisado en segunda vuelta por los equipos programáticos de Boric, Provoste y Enríquez-Ominami”.

En cuanto a sus motivos para sumarse al frenteamplista, manifestó que “participé de la campaña porque Gabriel Boric era mi candidato y me pareció que podía hacer un aporte“, sin embargo, reveló que en primera vuelta se inclinó por la abanderada de la Democracia Cristiana (DC).

Asimismo, la economista expuso que participó “con gusto en el consejo, pero nunca fue la intención, ni el interés, el tener responsabilidades en el gobierno”.

“Lo importante es lo que viene, en particular, cómo construir una reforma de pensiones, más allá de la Pensión Básica Universal que se discute en el Congreso, que concite apoyo y sea sostenible financieramente”, explicó al ser consultada por las discrepancias con el programa original de gobierno en materia económica.

Frente a la pregunta “¿cuál cree que debe ser la estrategia legislativa?”, Repetto contestó que “partiría por lo que sabemos concita mayor apoyo: elusión, evasión y exenciones, y el royalty minero, dado que comienza a extinguirse la invariabilidad”.

“Intentar hacer todo de una vez arriesga no hacer nada”, añadió.

Por último abordó las consecuencias que implicaría no avanzar en las reformas claves que se prometieron. “Sería grave no lograr acuerdos, en particular en pensiones, y que se profundice en la ciudadanía el sentimiento de que el sistema político es sordo”.

“Este seguramente va a ser un gobierno de transición, uno que inaugure un camino de cambios además de la nueva Constitución”, concluyó.