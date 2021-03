El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, manifestó su rechazo al incendio de la estatua del general Baquedano del viernes pasado y emplazó a sus contendores Paula Narváez (PS) y Daniel Jadue (PC) a que hagan lo mismo.

A través de un video, expresó que “el viernes pasado tuvimos nuevamente imágenes dantescas, un grupo de delincuentes incendiando el monumento del general Baquedano y profanando la tumba de un soldado desconocido que se encuentra en el mismo lugar”.

“Yo me pregunto qué pasaría si esto lo hicieran en monumentos de personajes de la oposición, de personas de la izquierda, ¿cómo reaccionaría la oposición? Esta gente no es un manifestante pacífico, esta gente no son luchadores sociales, esta gente son delincuentes, son anarquistas, son antisistema que quieren echar abajo la democracia completa”, dijo.

Lee también: Ejército califica de “cobardes desadaptados” y “antichilenos” a quienes quemaron la estatua del General Baquedano

El ex ministro de Defensa manifestó que lamenta “que haya sectores que no sean capaces de condenar esta violencia, que homologuen este tipo de violencia con la protesta pacífica. Cuidemos la protesta pacífica, separémosla nítidamente de estos delincuentes”.

Finalmente, expresó: “Hago un emplazamiento a Paula Narváez y a Daniel Jadue, que le pidieron la renuncia al comandante en jefe del Ejército por un comunicado, los invito a que pidan otra renuncia: pídanle a estos delincuentes que renuncien a la violencia”.

“Renunciemos a justificar la violencia venga de donde venga, renunciemos al empate, a justificar la mólotov, el incendio, el saqueo, a justificar la violencia en momentos en que Chile necesita unidad y que las personas responsables seamos capaces de encausar el proceso que se nos viene por delante”, cerró.