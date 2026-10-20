Renuncian dos nuevos seremis: Economía en Aysén y Hacienda en el Biobío se suman a la lista de salidas

Dos nuevos secretarios regionales ministeriales presentaron su renuncia en los últimos días, sumándose a la lista de autoridades que han dejado el Gobierno desde el 11 de marzo, cuando asumió el presidente José Antonio Kast.

El Ministerio de Economía informó que el seremi en la Región de Aysén, Rodrigo Aguilera Silva, renunció por motivos “estrictamente personales”, con efecto a contar del 1 de noviembre de 2026.

“Las autoridades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo valoran y agradecen la labor del Sr. Aguilera como representante de la cartera en la región de Aysén durante estos meses“, agregaron.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda informó que Ronald Ruf Wilkomirsky, seremi de la cartera en la Región del Biobío, presentó su renuncia voluntaria el viernes 16 de octubre, también por “motivos personales”.

El seremi de Gobierno del Biobío, Daniel Pacheco, afirmó que la decisión “responde a una decisión personal, vinculada al desarrollo de proyectos particulares, y no a una evaluación negativa de su desempeño”, según consignó Emol.

Ruf explicó al diario El Sur que decidió retomar el proyecto de vida personal que había definido antes de asumir la responsabilidad pública.

Con estas salidas, el conteo del Ejecutivo incluye 44 seremis, tres ministras, seis subsecretarios y un delegado presidencial provincial.