“Es un matonaje que no tiene límites” y “El PS se pasó 20 pueblos”: Remoción de Araya desata tenso debate en el PPD con duras críticas al Partido Socialista

La remoción del senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta fue duramente criticada por militantes del Partido por la Democracia (PPD) a través de su canal oficial.

La petición del Socialismo Democrático de reemplazar a Araya por Vlado Mirosevic (PL) fue abordada en el grupo de WhatsApp “PPD Nacional 2022” durante este martes y miércoles, según consignó Ex-Ante. Dicho espacio congrega tanto a miembros de la directiva del partido como a consejeros y militantes.

Quien se refirió en primer lugar a la polémica fue el exsubsecretario y expresidente del partido, Gonzalo Navarrete: “La remoción de Pedro Araya, independiente de si estás o no de acuerdo con sus opiniones, es entregar a otro partido decisiones por sobre nuestra autonomía. ¿Cuando senadores del PS sobrepasan nuestra visión, sería legítimo sacarlos?“.

Navarrete sostuvo que “lo que hay detrás (de la salida) es la incapacidad del SD (Socialismo Democrático) de tener una línea de trabajo común“.

“Defender un principio de respeto a un partido es hoy indispensable para el futuro de las relaciones partidarias. Conjuntamente con, de una vez por todas, acordar una forma de enfrentar al gobierno con visión de país”, agregó.

En tanto, uno de los miembros de la directiva nacional y exintegrante del Tribunal Supremo, Sergio Escobar, arremetió señalando que “lo del PS es un matonaje que no tiene límites“.

Esta crítica a la colectividad fue compartida por la vicepresidenta del PPD y diputada, Andrea Parra: “El PS, léase Paulina (Vodanovic)… se pasó 20 pueblos“.

Recriminaciones internas por Araya y tensión con el Partido Socialista

Durante la conversación, diversos participantes cuestionaron la gestión del partido respecto al rol de Araya en la megarreforma y en la agenda de seguridad, considerando sus acercamientos al Gobierno.

Una de ellas fue la secretaria de la comisión de Educación del PPD, Paola López, quien planteó que “quizás no fuimos capaces de resolver lo que estalló hacia afuera. Sería bueno reflexionar por qué otros partidos pusieron un alto”.

De acuerdo con el medio antes citado, el mensaje tenía relación con que el PPD debió actuar frente al caso de Araya mucho antes de que la tensión en la oposición aumentara.

No obstante, la vicepresidenta del PPD, Paula Solar, respondió tajante que “ese no es el problema de fondo; los que tenemos la potestad de tomar esas decisiones somos nosotros, no el PS. Pasaron por encima del PPD y eso no corresponde“.

En esa línea, el senador Ricardo Celis, quien fue informado de la remoción de Araya por el Socialismo Democrático, defendió el actuar del Partido Socialista: “El PPD debió haberse hecho cargo del tema antes de que se involucraran otros partidos, en este caso el PS”.

Esta postura fue cuestionada de inmediato por la diputada Parra, quien planteó: “¿Entonces el PPD tendrá derecho a vetar a Fidel Espinoza o a cualquier senador PS con quien no estemos de acuerdo, no?”.

Si bien Parra indicó que “Araya no es un santo de mi devoción” y “que su agenda propia es mayor a la del partido”, marcó distancia respecto a estar de acuerdo con la decisión del Socialismo Democrático. “De ahí a estar de acuerdo con lo que hizo el PS, no. Si es un problema, es nuestro problema, no del PS“, recalcó.

“Hasta cuándo vamos a entender que ni el PS y menos el FA nos ven como pares“, acusó otro de los militantes.