Esta mañana, Rodrigo Cruz y su hijo Diego Cruz, los dos pescadores artesanales que estaban desaparecidos desde hace una semana, fueron encontrados con vida cerca de Punta Lobos, en la Región de O’Higgins-.

Los tripulantes habían zarpado desde Isla Santa María, en la Región del Biobío, y fueron finalmente localizados a cinco kilómetros de Punta Lobos, gracias a los esfuerzos de búsqueda intensiva desplegados.

Tras el emocionante rescate, fueron trasladados a un centro asistencial donde brindaron sus primeras impresiones en un video, mostrando alivio y gratitud por haber sobrevivido a la difícil situación.

Uno de los pescadores relató los momentos de angustia a bordo, destacando que el motor de su embarcación dejó de funcionar en medio del mar.

“¿Qué hago, señor? Venga donde mí, deme un consejo. Me arrodillé y pedí a Dios que salvara a mi hijo. No me deje solo“, comentó.

Explicó también cómo el viento complicaba su trayecto, haciendo que la embarcación se alejara de la costa y poniendo en riesgo sus vidas.

El hombre también aseguró que de no haberse intensificado la búsqueda, la historia habría tenido un desenlace trágico.