El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, anunció que este sábado 24 y domingo 25 de abril el Registro Civil abrirá 16 de sus oficinas a lo largo de todo el país para recibir exclusivamente solicitudes de Clave Única.

La autoridad explicó que la medida se adoptó debido a que durante los últimos días se produjo una importante alza en las solicitudes, lo que ha provocado esperas para su obtención.

¿A qué hora abren?

Las sucursales abrirán desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

¿Qué necesito llevar?

Para ir a realizar el trámite, es necesario obtener el respectivo permiso de desplazamiento general en la Comisaría Virtual, junto con portar la cédula de identidad, de modo de cumplir con los protocolos del Plan Paso a Paso.

Lee también: Seguro de Cesantía: Estas son las fechas de pago para el retiro de fondos

Revisa aquí cuáles serán las oficinas que atenderán público este fin de semana

Este sábado, en la sucursal de Huérfanos, Santiago, usuarios reportaron a CHV Noticias y CNN Chile que no pudieron realizar el trámite a través de internet por lo que prefirieron solicitarlo de manera presencial.

“Hay muchos problemas por el Internet, está todo colapsado. Mi jefa lo intentó muchas veces”, expresó una usuaria que necesitaba la clave para realizar sus trámites y postular a los beneficios estatales que ha otorgado el Gobierno.

“La necesito para mi jubilación y porque en todas partes la piden”, reportó otra usuaria. “Por Internet no lo he intentado porque no me manejo mucho en eso, pero fui al Registro Civil en la semana y no pude en ninguna parte”, agregó.