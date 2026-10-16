Registran más de 62 millones de casos GES entre 2005 y 2026: Minsal llama a informarse y conocer garantías y prestaciones

Las autoridades dieron a conocer que entre julio de 2005 y junio de 2026, el sistema público de salud (Fonasa) y el privado (Isapres) registraron 62.554.296 casos GES. De ese total, 59.325.399 casos corresponden a Fonasa y 3.228.897 a Isapres.

Según cifras entregadas por la ministra de Salud, May Chomali, y el superintendente de Salud, Fernando Riveros, entre enero y junio de este año se sumaron 1.987.954 casos nuevos.

“Se trata de casos y no de personas, ya que una misma persona puede registrar más de un caso GES”, acotaron.

El superintendente señaló que “desde julio de 2005 hasta junio de 2026 tenemos registrados más de 62 millones de casos GES. Por eso invitamos a las personas a conocer cómo se ejercen estos derechos, cómo pueden acceder a ellos y cuáles son los plazos de cada prestación”.

Las autoridades detallaron que a junio de este año había 17.177.933 activos y que los problemas de salud con más casos activos son la hipertensión arterial (2.988.724), la diabetes mellitus tipo 2 (1.613.727) y la salud oral (1.501.167).

Respecto a los problemas de salud con más casos acumulados, en Fonasa aparecen el cáncer cervicouterino (10.575.182), las urgencias odontológicas ambulatorias (6.355.449) y la infección respiratoria aguda infantil (4.836.720).

En el caso de las Isapres, están la depresión (410.651), la hipertensión arterial (404.623) y la infección respiratoria aguda infantil (348.291).

En la instancia, la ministra Chomali señaló que hay una parte de la ciudadanía que no utiliza el GES.

“Sabemos, y todos los estudios que ha hecho la Superintendencia en conjunto con el Ministerio de Salud lo muestran, que hay un porcentaje de la población que no usa esta garantía. ¿Y qué significa no usar la garantía? Mayor gasto de bolsillo. Si efectivamente las personas usaran su garantía, disminuiríamos radicalmente el gasto de bolsillo, principalmente lo relacionado con medicamentos”, dijo.

En ese sentido, llamó a las personas a que “si tienen dudas, si su patología o sus medicamentos crónicos están garantizados por el GES, que puedan recurrir a sus Isapres para efectivamente activar esta garantía”.

“Necesitamos una población informada, necesitamos una comunidad informada para que pueda ejercer su derecho y, con eso, reducir su gasto de bolsillo”, reforzó la secretaria de Estado.