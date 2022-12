Las comunas de la Región Metropolitana (RM) se preparan para recibir el 2023 sin fuegos artificiales, dando inicio así a una nueva tónica para celebrar el Año Nuevo.

El icónico espectáculo de la Torre Entel, en el centro de la capital, marcó las celebraciones durante más de 30 años. El último show, en donde se congregaron cerca de 400 mil personas, se vivió en 2018. Posteriormente, en 2019, fue suspendido debido al estallido social y los dos años siguientes por la pandemia del COVID-19.

Ahora, a través de un comunicado, informaron que no habrá show de fuegos artificiales en la torre porque el proveedor “no contaba con los permisos necesarios”: “Si bien este 2022 tenía en sus planes retomar la tradicional celebración de Año Nuevo con un espectáculo que, entre otros componentes, contaba con fuegos artificiales como parte de la propuesta, finalmente resolvió no realizar esta actividad, ya que el proveedor no contaba hoy con los permisos necesarios según la normativa vigente”.

Por otro lado, una serie de municipios que realizaban su propio show pirotécnico, decidieron no hacerlo para recibir el 2023, entre las cuales destacan Ñuñoa, Las Condes, Pudahuel, Lo Barnechea, Colina y La Florida.

Los motivos principales para suspender los actos se enfocan en estos factores: