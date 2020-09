(Agencia UNO) – Tras las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, acerca de que el Festival de Viña del Mar en su edición 2021 no se podría realizar, la alcaldesa Virginia Reginato respondió a estos dichos mostrando su intención de realizar el evento a pesar de la pandemia.

“No se puede seguir hablando de opciones, llegó el momento de tomar decisiones y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo, entendiendo que la salud es lo primero y que todos nos debemos cuidar”, aseguró la jefa comunal.

Junto a esto, Reginato indicó que “en el mundo se están utilizando numerosas alternativas para llegar a cabo estos eventos, por tal razón, he tomado la decisión de convocar a una comisión ampliada integrada por la comisión festival y el concejo municipal, para definir qué alternativas nos permiten cuidar el valor patrimonial del festival, junto con potenciar y reactivar la actividad económica, el turismo, la actividad social y cultural de Viña del Mar”.

Los dichos de Paris se dieron en el contexto de una entrevista televisada en Canal 13 en el programa A esta hora se improvisa, emitido este lunes. “Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante. Ahí no hay cómo controlar a la gente”, explicó el ministro de Salud.

Diputados Celis y Díaz concuerdan con ministro

El diputado Marcelo Díaz respaldó el planteamiento del ministro Paris, ya que, a su juicio, “no hay condiciones para el desarrollo de la edición 2021 del Festival de Viña del Mar”.

En relación al tema contractual, el parlamentario dijo que los canales de televisión y el municipio deben tomar decisiones “que aseguren que todo se haga en regla”, en base a la “realidad que estamos viviendo”.

La idea es “que no sea una simple cancelación del festival, sino que en reemplazo se dispongan un conjunto de medidas y propuestas que permitan que la ciudad de Viña del Mar siga siendo una vitrina del mundo de la cultura, del espectáculo y de las artes”, concluyó Díaz.

En el mismo sentido, el diputado Andrés Célis sostuvo que “hoy es absolutamente imposible, por razones sanitarias, que el festival se pueda realizar en el mes de febrero, y es más, el concepto que reciben los canales por las entradas que paga la gente son alrededor de US$ 6 millones”.

“Le pedimos al municipio que llegue a un acuerdo con ambos canales a través de una transacción extrajudicial, y que vele para poder hacer algunas actividades en pro del turismo y comercio de Viña del Mar”, enfatizó.