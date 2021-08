Productora descarta maltrato animal

La productora del criadero en cuestión, Marianela Belmar, señaló a CNN Chile que cuenta con todos sus certificados al día, descartó que las imágenes difundidas en el video correspondan a su granja y aseguró que la suya se mantiene en condiciones totalmente diferentes.

“Yo nunca he pensado ganarme la vida con algo que no me interese, cada día me levanto con ganas porque estoy haciendo algo que me gusta, sobre todo me gusta el contacto con los animales y creo que tengo buena llegada, me preocupa mucho que estén bien, que se sientan bien. Entonces no es algo que yo haga para ganarme el sustento, por supuesto que también lo conlleva, pero no es solo eso y toda la gente que me conoce sabe cómo me preocupo de que estén bien mis animales”, dijo.

Sobre las denuncias de sus vecinos, afirmó que “cuando hice el último plantel, ellos conversaron conmigo que les molestaba el cacareo de las gallinas, yo dije que iba a ver qué podía hacer para aminorar esa molestia y cambiamos una serie de procedimientos, porque con las gallinas hay un peak donde meten más ruido, que es antes de darles el alimento”.