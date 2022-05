La defensa de Nicolás López presentó un recurso para que la Corte Suprema anule su condena de cinco años y 1 día por dos delitos de abuso sexual, acusando, entre otros aspectos, falencias en uno de los testimonios de las víctimas.

En concreto, la acción judicial interpuesta por la abogada Paula Vial dice que en la testificación de la involucrada “no existió en juicio prueba alguna de corroboración del relato dado”, lo que sería una infracción del proceso.

En ese sentido, el texto argumenta con que “la presunción de inocencia prevalece sobre la perspectiva de género, teniendo que demostrarse no si la víctima miente, si no, si existen elementos que corroboren su relato y que permitan destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi representado, cosa que no ocurrió en el presente juicio”, consignó La Tercera.

El recurso busca que se aplique el artículo 373 del Código Procesal Penal, el cual se aplica “cuando en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías aseguradas por la Constitución o por tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren actualmente vigentes”.

La acción de la defensa ocurre dos días después de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de amparo que interpuso Vial para anular la medida cautelar de prisión preventiva de López, quien permanece en prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva (DCP) Santiago 1 hasta que la sentencia de su condena quede firme y ejecutoriada.