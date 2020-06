VIDEO RELACIONADO – El video que sería clave en el caso de Antonia Barra ( 04:56)

La defensa de la familia de Antonia Barra presentó un recurso ante la Corte Suprema en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que les prohíbe realizar publicaciones sobre los cercanos a Martín Pradenas Dürr, principal sospechoso de la violación de la joven.

El Poder Judicial explicó este martes que “deberán abstenerse de efectuar publicaciones ofensivas o descalificativas ya sea por redes sociales o por cualquier otro medio, que lesionen la honra, intimidad, la privacidad o la intimidad de los recurrentes”.

Ante esto, el recurso de apelación enviado por la familia de Antonia el jueves 18 de junio señala que “el caso es extremadamente grave y delicado porque quienes recurren de protección es la familia de un imputado por los delitos de abuso sexual y de violación y lo hacen contra la familia de la víctima”.

El documento indica que el recurso de protección presentado por la familia de Pradenas fue hecho “por sí mismo y, expresamente, excluyen de la pretendida protección al hijo imputado”. Además, argumenta que la prueba presentada por la familia del imputado “son reacciones, de múltiples y diferentes personas, en redes sociales, sobre el caso de Antonia, todas las cuales se refieren y se dirigen preferentemente, sino exclusivamente, respecto del imputado”.

El padre de Antonia, Alejandro Barra, explicó a CHV Noticias que en la contestación del caso “respondimos una por una las pruebas (fotos, pantallazos de Facebook) y demostramos que todo lo que se expuso como pruebas no son de nuestra autoría, son de terceros que reaccionaron ante las declaraciones de la familia del imputado“.

Piden revocar la sentencia

Alejandro acusa que el tribunal no tomó en cuenta los antecedes que indican su inocencia como familia de algo que no han realizado. “Demostramos que lo que se presentó como pruebas es falso al imputarnos. Creemos que la Corte de Apelaciones de Temuco se equivocó al considerar lo que dijo el otro como un hecho real que así sucedió, configurándose el error. No fuimos oídos, nuestro derecho a ser oídos no se aplicó”, dice.

—¿Qué acciones siguen luego de esta apelación al recurso y que espera de la justicia?

—Afortunadamente, la ley nos permite apelar para que se corrija ese error y no profundizamos más en ese tema, dejando que la Corte Suprema resuelva, porque mientras se pueda remediar, el error queda como tal y los ministros que aplicaron la sentencia en la Corte de Apelaciones, siguen teniendo nuestros respetos, porque mientras exista voluntad de reparar, avanzamos hacia una sociedad más justa.

El recurso enumera una serie de agravios jurídicos, incluyendo que la sentencia no se pronuncia sobre la falta de legitimación pasiva de los recurridos, que no analiza la prueba allegada al recurso de protección y que vulnera la normativa nacional e internacional sobre Derechos Humanos.

“El que no comprende que Antonia, sacrificando su vida, golpeó miles de miles de conciencias, especialmente de mujeres, no entiende la vida, la realidad, ni la historia”, se lee en el texto. También advierten que si la justicia quiere ser valorada, no pude dejar de lado el hecho que “Antonia sacrificó el derecho más preciado de todos, como es la vida, para unirse al coro de los que en nombre de la dignidad humana proclaman el No + a la violencia y discriminación en contra de la mujer”.

Por otro lado, acusan que la sentencia de protección “comete un enorme error al condenar sin prueba de ninguna especie, atribuyéndoles conductas que no han realizado, a una familia que solo reclama justicia para Antonia”.

“Se ha ofendido grave e injustamente a una familia honrada, noble y valiente atribuyéndoles conductas e intencionalidades completamente inexistentes y ajenas a su espíritu”, se lee en el escrito.

Con dichos argumentos, la defensa solicita que la sentencia dictada el 12 de junio sea revocada y que se rechace el recurso de protección interpuesto por la familia de Pradenas. “Tenemos la certeza moral que esta acción de protección está inserta en una estrategia de defensa y acallar la conciencia pública es parte de ella”, manifiestan.

“Invitamos a todos a manifestarse sin groserías”

Ante la reacción de la sociedad civil, con múltiples muestras de apoyo en pos de justicia y verdad, Antonio Barra dice que como familia están muy agradecidos, pero tiene una petición para quienes se manifestan.

“Nuestra sociedad está cansada de injusticia y al encontrar una causa para explayarse siempre lo hará exigiendo un justo proceso. Por lo mismo, invitamos a todos a manifestarse sin groserías, menoscabo a nadie ni destrozos, así no habrá excusas para frenar cualquier exigencia que nos urga satisfacer como sociedad“, apunta.

Consultado sobre si cree que la campaña de redes sociales afectará al juicio, señala que “nada externo influirá, sólo las pruebas de las partes, la aplicación de la ley por los jueces será el resultado, la sociedad se expresa solamente para que se aplique justicia y no se vea enlodado este caso por una lentitud injustificada como tráfico de influencias”.

Por último, expresó que su hija tocó la conciencia social sin saberlo y que su partida no fue en vano. “Esta causa de justicia, colateralmente, ayudará a muchas víctimas a que denuncien de inmediato. Es lo más seguro para sacar de nuestra sociedad a quienes abusan”, finalizó.

