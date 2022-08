Durante la jornada de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto de acuerdo presentado tras la interpelación contra la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

Por 65 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones, las y los parlamentarios desestimaron la acción contra la secretaria de Estado, quien, entre otras cosas, fue interpelada por el manejo de la pandemia durante este Gobierno.

La acción estuvo a cargo de la diputada Ximena Ossandón (RN), quien también abordó la polémica iniciativa del Minsal que buscaba eliminar los scanner en cárceles y centros del ex Sename.

Asimismo, se le consultó por la salida de Cecilia González, ex jefa del programa nacional de inmunizaciones. Al respecto, Yarza sostuvo que su retiro se debió a que en noviembre pasado decidió jubilarse, decisión que concretó el 1 de julio de este año, afirmando así que el caso no se debía a conflictos con la actual administración.

En la sesión, la titular de Salud también confirmó la quinta dosis de vacunación ante el COVID-19, que, en sus palabras, llegarían al país el 2023.

“Si existe alguna pregunta que me contestó, la verdad es que yo no me acuerdo, porque todo era escenarios comunes, palabras de buena crianza, pero creo que no cumplimos nuestra labor fiscalizadora y representativa en esta interpelación, porque lamentablemente no se contestaron las preguntas“, expresó la diputada Ossandón tras el resultado de la sesión.

En tanto, la ministra Yarza declaró que “es una gran oportunidad tener la posibilidad de contra lo que hemos hecho en estos cuatro meses, pero también contar cuál fue el estado de situación cuando llegamos el 11 de marzo” y agregó: “Valoro las preguntas de la diputada Ossandón y respondí a cabalidad cada una de las preguntas; Las explicaciones que uno da pueden no gustarle al que está preguntando, pero uno responda con toda la convicción y los elementos que tiene y yo me siento satisfecha con las respuestas”.