El Juzgado de Garantía de Arauco rechazó la solicitud de Fiscalía para ampliar el plazo de investigación por la desaparición y muerte del menor Tomás Bravo, en la Región del Biobío.

Esto a solo tres días de que las pericias que restan se den por finalizadas, luego de que el 2 de marzo de 2021 fuese formalizado el tío abuelo de la víctima, Jorge Escobar.

Tras esto, el tribunal informó al Ministerio Público que debe cerrar la investigación, en atención al plazo transcurrido y por estar pronto a cumplirse el periodo legal que rige en Chile, de dos años.

El caso

Tras la desaparición del menor, el pasado 17 de febrero de 2021, se realizó un amplio operativo para dar con su paradero.

Tras nueve días de búsqueda, el cuerpo del pequeño fue hallado cerca de un predio a dos kilómetros de la zona cero, donde equipos de investigaciones realizaron diligencias, luego de que se identificara como un nuevo punto de interés el jueves en la noche.

Cabe recordar que el único imputado por el delito de homicidio es el tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, contra quien no existen medidas cautelares.

Esto tras haberse rechazado los antecedentes del Ministerio Público, teniendo la fiscal Marcela Cartagena hasta el 2 de marzo para decidir llevarlo a juicio o cerrar la causa sin responsables.

“Ya no espero nada de la justicia”

La madre del menor, Estefanía Gutiérrez, encabezó una manifestación en el centro de Concepción hasta la Fiscalía Regional del Biobío, donde señaló que “ya no me espero nada de la justicia, pero igual me da rabia, da rabia que se tenga que seguir esperando. Hemos tenido una paciencia enorme y la verdad duele mucho”.

“Vamos a seguir esperando todo lo que tengamos que esperar, pero (ojalá) den una respuesta, no que nos tengan esperando para que después no nos digan nada. Ya no queremos más ilusiones, no queremos más errores tampoco (…) Da mucha rabia. Pero hay que estar aquí no más”, consignó a Cooperativa.