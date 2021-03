El ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias “comandante Ramiro”, dio una controversial entrevista desde su encierro en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde cumple condena por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

En conversación con Mentiras Verdaderas de La Red, el ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) profundizó en el trasfondo de la operación que terminó con la vida del senador UDI.

Respecto al asesinato de Guzmán, afirmó: “considero que fue un error político, porque no contribuyó a la política nuestra de colocar esa cuña de la temática de los DD.HH., pero considero que fue una operación justa, del punto de vista ético, por lo que significaba él y su vinculación a las violaciones a los DD.HH”.

La entrevista ha generado una serie de reacciones por parte del Gobierno, la UDI y la familia del redactor de la Constitución de 1980.

Asimismo, Gendarmería afirmó que la conversación vía telemática con programa de televisión no fue autorizada por ellos, por lo cual pidieron a los tribunales de Justicia una sanción contra el ex guerrillero, que solicitaba limitar sus visitas a “cinco minutos por 30 días”.

Lee también: Presidente de la Corte Suprema por “comandante Ramiro”: “No conozco una regla que impida que los reos den entrevistas”

La institución explicó que en el contexto de la crisis sanitaria por el coronavirus y debido a la suspensión de visitas familiares, actualmente se encuentra autorizado y protocolizado el uso de teléfonos celulares y plataformas digitales para los privados de libertad.

“Esta medida busca permitir que, a través de la realización de videollamadas, en los mismos días y horarios que corresponden a visitas familiares, mantengan un contacto con sus familiares y seres queridos”, detallaron.

Sin embargo, la realización de una entrevista para la cual no hubo solicitud formal por parte del medio, “significa un grave incumplimiento a la normativa penitenciaria, y una mala utilización de los dispositivos que han sido dispuestos para fines absolutamente ajenos a la realización de entrevistas a medios de comunicación”, acusaron.

Justicia rechaza la sanción

El 7° Juzgado de Garantía rechazó aplicar la sanción, argumentando que se le facilitó el teléfono para usarlo durante horario de visitas, lo que no habría sido incumplido por parte del detenido.

Según el fallo, obtenido en exclusiva por Bío Bío Chile, “el condenado utilizó el celular en el horario de visitas como estaba establecido por Gendarmería de Chile, no pudiéndose estimar dicha conducta como no obedecer las órdenes establecidas, ni siquiera en forma pasiva, aun cuando hubiera tomado contacto con un canal de televisión, puesto que dicha conducta no fue prohibida”.

“Los antecedentes indicados son insuficientes para autorizar la sanción propuesta por Gendarmería de Chile”, agrega el documento. Ante esto, “se deja sin efecto la sanción de limitación de las visitas a cinco minutos por treinta días al sentenciado Mauricio Hernández Norambuena”, concluye la resolución.