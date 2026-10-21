Rebaja de condenas: PC da pie atrás en interpelación a ministro Rabat y opta por sesión especial

Luego de anunciar que buscaría interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las 56 rebajas de condena otorgadas por el Gobierno a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el Partido Comunista (PC) dio pie atrás en esa acción y optó por impulsar una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En conversación con 24 Horas, el diputado comunista Marcos Barraza se refirió a las acciones que tomarán ante este hecho.

“Hemos precisado que en lugar de una interpelación, vamos a impulsar una sesión especial“, comenzó relatando el parlamentario. Sin embargo, dijo que esta decisión se tomó “sin renunciar a priori a otros mecanismos de fiscalización, como pueden ser una comisión investigadora o un oficio al Presidente de la República”.

Al consultarle por el motivo que los llevó a retractarse de una interpelación al Secretario de Estado, Barraza explicó que “queremos que el debate sea lo más amplio posible en términos del mecanismo que tiene la sesión especial”. Considerando que en estas citas interviene el ministro y todas las bancadas de la Cámara.

Respecto al resultado de esta sesión, el representante del distrito 8 dejó la puerta abierta a una interpelación, señalando que “ahí no descartamos ninguna posibilidad de fiscalización“, destacando que no solo puede ser un interrogatorio, sino que también podría ser una comisión investigadora o un oficio al mandatario.

Cabe recordar que durante esta mañana, el medio Interferencia detalló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos que concedieron los siguientes beneficios: 27 a condenados por abuso sexual de menores y otros 29 por violación.