El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, realizó un llamado a “salir a la calle a defender el triunfo del Apruebo” en caso de que en el plebiscito de salida se imponga de forma estrecha esta opción. “La derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra”, dijo en conversación con la Radio Nuevo Mundo.

“Si gana el Apruebo de manera estrecha, la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra, como las que ya ha hecho frente al Servicio Electoral o como acudió a Contraloría para decir que aquí hubo fraude o cualquier cosa y tratar de quitarle piso a la instalación de la nueva Constitución”, agregó.

Las reacciones tras conocerse los dichos del timonel del PC no se hicieron esperar. El ex ministro de Defensa Nacional Mario Desbordes señaló que “los resultados electorales se defienden en las mesas con apoderados, y en la justicia electoral (que ha sido siempre eficiente y ejemplar), NO en la calle. Las palabras de Teillier suenan a amenaza“.

Por su parte, la ex convencional Marcela Cubillos escribió en sus redes sociales que las declaraciones de Teillier “son extremadamente graves. No es un político ‘externo’, sino el presidente de uno de los dos partidos ejes de la coalición de Gobierno. Hoy son Gobierno. Están en el poder”.

Las declaraciones de Teillier son extremadamente graves. No es un político “externo”, sino el presidente de uno de los dos partidos ejes de la coalición de Gobierno. Hoy son Gobierno. Están en el poder. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 1, 2022

Asimismo, el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, aseguró que los dichos del timonel eran el “mejor impulso para que todos nos movamos en ser apoderados, en convencer a las personas y en que el Rechazo Transversal gane con nitidez el domingo. Chile no está dispuesto a seguir al ritmo del PC y los extremos“.

El ex convencional constituyente y representante político de la opción Rechazo, Felipe Harboe, sostuvo que “a estas alturas la gente sensata debe llamar a defenderse de Tellier quien cada cierto tiempo llama a rodear el Congreso, La Moneda o la Convención. Mejor que se entre el señor”.

A esta alturas la gente sensata debe llamar a defenderse de Tellier quien cada cierto tiempo llama a rodear el congreso, la moneda o la convención. Mejor que se entre el señor. — Felipe Harboe B (@felipeharboe) September 1, 2022

Más reacciones

Teillier debe especificar qué significa este llamado si RECHAZO ganase por poco: Teillier (PC) llama a “salir a la calle a defender” triunfo del Apruebo si el resultado es estrecho este domingo – La Tercera https://t.co/Rk0X99ippA — Roberto Ampuero (@robertoampuero) September 1, 2022

El Partido Comunista llama a la violencia después del plebiscito. Esto es muy grave y Boric debe aclarar si comparte el llamado del partido eje de su gobierno. https://t.co/zNiDBElclF — Diputado Sergio Bobadilla 🇨🇱 (@dipuBobadilla) August 31, 2022

Según las encuestas el rechazo ganará el domingo por 10 puntos y el Partido Comunista llama a “defender” (lease desconocer) el resultado… todo muy democrático para un partido de gobiernohttps://t.co/BKfOlssD1v — Juan Pablo Swett (@juanpabloswett) September 1, 2022