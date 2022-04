La oposición no quedó indiferente a las palabras de la jefa de la cartera de Interior, quien tuvo que retractarse de sus dichos sobre retornos de vuelos de expulsión de migrantes venezolanos. "Nos preguntamos: ¿Qué habría hecho el diputado Boric? Y no tenemos duda", dijo el diputado Schalper (RN). El presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), afirmó que "no es la primera vez que la ministra tiene que salir a retractarse".