Este martes, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco declaró culpable a Luis Tranamil, único imputado por el homicidio consumado del cabo Eugenio Nain Caniumil a fines de octubre de 2020. Tras la lectura del veredicto, su viuda, Dahianna Pereira, expresó que estará verdaderamente conforme cuando sepa los años de condena.

Pereira dijo que espera la cadena perpetua: “Espero los máximos años, (Tranamil) no merece beneficio porque, como lo dijeron el fiscal y mi abogado, la depresión que dejan a mi hijo mayor, que me costó sacarlo de ahí y todo el daño que causaron sentimentalmente, nadie lo va a recompensar (…). Se cierra una etapa, pero aún queda por cerrar, porque no era solo uno, sino seis -atacantes-“.