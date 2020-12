Tras un referéndum que finalizó la noche de este domingo, Revolución Democrática decidió pactar con Chile Digno, bloque que integran el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social junto a otras fuerzas políticas, para presentar candidatos a la Convención Constituyente.

En la consulta se impuso esta opción por un 66,6%, la que además incluye pactos con organizaciones sociales, movimientos territoriales e independientes.

La alternativa que planteaba una alianza con partidos de Unidad Constituyente (PPD, PR, PS, DC, PRO y Ciudadanos) alcanzó un 27,9%. Un 5,4% de los votos fueron blancos.

Al respecto, la diputada y presidenta de RD, Catalina Pérez, señaló que “empujamos la tesis de la máxima unidad en el progresismo, aun aceptando la presencia de la Democracia Cristiana si allí también podía concurrir el Partido Comunista. Pero otros se dedicaron por omisión, como el Partido Socialista, o por acción, como la DC, a cerrar puertas”.

“Optamos por una alianza por la dignidad, por una alternativa a los últimos 30 años, por octubre, por la masividad, por el Chile de los que sobran, por las propuestas de cambio guiadas por un Estado plurinacional, la recuperación de nuestros recursos naturales, el fin de las AFP y la defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos”, agregó.

La parlamentaria señaló además que “no se equivoquen, no vamos a dejar de tender puentes. Nuestra invitación sigue abierta para Convergencia Progresista. A Álvaro Elizalde, a Heraldo Muñóz, a Carlos Maldonado, les pedimos que no equivoquen el rumbo. La reedición de la Concertación no es lo que Chile necesita”.

“Son tiempos de coraje, de nuevas fórmulas, de mayorías sociales, no de acuerdos pactados, no de pasado, si no de futuro. Tienen la oportunidad de materializar lo que no pudieron ejecutar por 30 años, porque ahora somos muchos más. A ellos le hacemos una invitación a construir, porque tenemos la convicción de que debemos propiciar acuerdos con todos quienes crean sinceramente que Chile puede y debe ser distinto”, añadió la líder de RD.