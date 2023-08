El 4° Juzgado de Garantía de Santiago determinó que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, deberá seguir en prisión preventiva.

Cabe recordar que los abogados del exjefe comunal, Francisco Veloso y Cristián Bawlitza, presentaron un recurso que buscaba cambiar esa medida cautelar. La defensa estimaba que la prisión preventiva sería una medida exagerada y constitutiva como una suerte de “castigo” anticipado. Para sus abogados, Torrealba debió quedar bajo arresto domiciliario nocturno, al igual que el resto de los imputados.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó la petición y afirmaron que han surgido nuevos antecedentes que acreditan los hechos por los que el exjefe comunal fue formalizado.

Tras ello, el tribunal decretó que Torrealba permanezca en el Anexo Capitán Yáber. “Tal y como dice el Ministerio Público, no hay un cambio sustancial en el hecho punible, sino que más bien disminuyó el monto que no se encuentra justificado. Eso no altera de manera sustancial los hechos ilícitos por los que fue formalizado”, argumentó la jueza Cecilia Villanueva, de acuerdo a lo consignado por La Tercera.

Respecto al estado de salud del exjefe comunal, la magistrada dijo que “su estado de salud es preocupante, pero siempre sabe la defensa que existen los medios necesarios para resguardar su salud“.

Los hechos

En junio pasado, Torrealba quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación donde es imputado por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

Al exalcalde se le acusa de ser el líder de una organización criminal para defraudar dineros desde la Municipalidad de Vitacura. Por ahora, Torrealba se mantendrá en el Anexo Capitán Yáber debido a su avanzada edad (74) y considerando su estado de salud.

La Fiscalía acusa al exjefe comunal de desviar 760 millones de pesos a sus bolsillos. Asimismo, aseguran que las cuentas de él y de su esposa tienen 633 millones de pesos.

Durante la indagatoria, el Ministerio Público reveló que Torrealba mantenía una cuenta en el banco con más de 2.300 millones de pesos y en una segunda propiedad, donde se encontraron fajos de billetes escondidos en las paredes.