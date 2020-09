El secretario del Senado, Raúl Guzmán, descartó que esté pensando en renunciar o que en la propia Cámara Alta alguien haya solicitado su renuncia.

Su aclaración llega cuando Guzmán se encuentra en la antesala de una eventual formalización por la infracción de la normativa sanitaria en la que incurrió en junio, cuando fue descubierto comiendo en un restaurante de San Miguel junto a dos funcionarios de la Fiscalía Sur durante la cuarentena.

Desde el Congreso, el ex fiscal dijo que “es mi deber como ex funcionario del Ministerio Público mantener la integridad de esa reserva, motivo por el cual no me puedo referir a aquellos antecedentes”.

Lee también: Secretario del Senado recibe multa de $2,5 millones tras polémica visita a restaurante en San Miguel

En la misma línea, afirmó que “llama la atención la forma en cómo se han ventilado estos antecedentes y en ese sentido aquello sin duda puede afectar el debido proceso, pero además por sobre todo la forma en como se pueden entender esos antecedentes puede afectar la legitimidad del resultado de esta investigación cualquiera que esta sea”. Sobre lo mismo, dio a conocer que realizó una presentación ante la Fiscalía Nacional.

Guzmán reconoció que su situación genera “incomodidad” tanto para los senadores como para sí mismo “por la forma en como se han presentado estos antecedentes”.

Sin embargo, aseguró que “nadie me ha sugerido renunciar al cargo” y que tampoco él ha pensado en hacerlo.

“Acá yo he asumido un compromiso con la corporación y también existe un compromiso que he asumido con las y los funcionarios, y ese compromiso ha sido llevar adelante un proceso de modernización en conjunto”, destacó.