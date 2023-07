(EFE) – El pasaporte de Singapur es el que permite visitar más países sin necesidad de visado, seguido de los de Alemania, Italia y España, según el índice global de la agencia Henley & Parners para 2023.

Los ciudadanos singapurenses pueden visitar 192 países sin necesidad de visado, comparado a 190 en el caso de los españoles, italianos y alemanes, mientras que en tercer lugar con 189 países se encuentran Austria, Finlandia, Francia, Japón, Luxemburgo, Corea del Sur y Suecia.

Singapur, una próspera ciudad-Estado en el Sudeste Asiático, desbancó el primer puesto a Japón, que era el que ostentaba el año pasado el pasaporte más útil con 193 destinos sin necesidad de visado.

Estados Unidos se encuentra en el puesto 8, con 184 países, mientras que Chile es el país latinoamericano más alto en la clasificación, en el puesto 15 (174 países), seguido de Argentina en el puesto 18 (169 países), Brasil en el 19 (168 países) y México en el 22 (158 países).

A la cola se encuentran Siria en el puesto 102 (30 países), Irak en el 103 (29 países) y Afganistán en el 104 (27 países).

Henley & Partners, que se dedica a facilitar procesos de residencia y nacionalización, usa información de la Autoridad Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en sus siglas en inglés) y su índice se remonta a 2006.

There are more countries than ever before in the Top 10 ranking of the Henley Passport Index as the battle for first place becomes increasingly competitive.

Explore the full ranking here: https://t.co/OVKIQXvypO

#HenleyPassportIndex #HPI2023 #GMR2023 #investmentmigration pic.twitter.com/DGKZU6ukLl

— Henley & Partners (@HenleyPartners) July 18, 2023