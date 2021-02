Este viernes, un hombre falleció luego que un funcionario de Carabineros le disparara con su arma de servicio durante un control de identidad.

El hecho se registró en pleno centro de Panguipulli y dejó como víctima a Francisco Martínez Romero, quien era conocido en el sector por realizar malabarismo.

Desde la institución policial aseguraron que “decidieron y debieron hacer uso de las armas de fuego dentro del contexto de la legítima defensa propia”.

Este sábado, vecinos del sector repudiaron el procedimiento realizado por el uniformado, apuntando directamente al “método de persuasión” que provocó el fallecimiento del joven artista callejero a plena luz del día.

“Podrían haber usado otro método de persuasión. Creo que eran tres o cuatro uniformados en el momento del problema, pero no sé podrían haber usado un método como lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, electroshock y cosas por el estilo”, señaló un hombre que vive en la ciudad, quien agregó que “fueron muchos disparos para una misma persona”.

Otro vecino indicó que “si piden un salvoconducto y el hombre dice que no tiene, no pueden disparar (…) ¿Con qué moral? Si nosotros no somos nadie para quitarle la vida a otra persona”.

En tanto, un trabajador que estaba realizando labores de limpieza tras los incendios de servicios públicos, afirmó que “ver todo destruido es una pena tremenda”.

En la misma línea, también criticó el actuar policial: “Podían haberlo reducido sin haber llegado a la fuerza. Además, las armas que usaba (el malabarista) no eran para agredir a nadie”.